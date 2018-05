André Hazes: Blij dat ik mijn moeder én Monique weer in mijn leven heb

Gisteren werd duidelijk dat het liefdesvuur tussen Dré en de 16 jaar oudere Rotterdamse Monique weer is opgelaaid . Ze kwamen in Mexico tot de conclusie dat het idee van een relatiepauze van een halfjaar elkaar juist dichterbij elkaar bracht.

Het veelbesproken stel kwam een aantal weken geleden plots met de verklaring dat ze 'niet zo lekker' gaat. ,,En dat vinden we allebei heel kut, maar dat is nou eenmaal zo. Ik denk dat er gewoon teveel is gebeurd. We hebben zoveel meegemaakt in korte tijd'', aldus André, die samen met Monique zoontje Andreas Martinus (1) heeft. Fans haalden opgelucht adem toen Monique de verlossende woorden de wereld instuurde: ,,Soms moeten twee mensen uit elkaar gaan om te beseffen hoezeer ze weer samen moeten komen''.