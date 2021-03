André Hazes doet verhaal: ‘Ik ben altijd de lul’

André Hazes is ten onrechte altijd de lul. Monique doet ook weleens wat, zei hij vanavond in gesprek met RTL Boulevard . Nu bijna heel Nederland weet over de relatiebreuk tussen Monique en André, heeft hij redenen genoeg om zijn kant van het verhaal te vertellen, zodat hij zich daarna ‘op de toekomst kan focussen’.

De zanger vertelt in het interview dat er ook wel eens gekeken mag worden naar Monique. ,,Ik heb Monique altijd op handen gedragen en heb altijd het boetekleed aangetrokken, ook op moment dat het eigenlijk niet nodig was. Dat doe je uit liefde en respect voor de moeder van je kind. Monique is een soort God en ik ben áltijd de lul, maar ze moet ook accepteren als het een keer niet zo is”, vertelt hij.

Via Instagram liet Monique gisteravond weten dat het vertrek van de zanger onverwacht was. ‘De keuze van André om bij ons weg te gaan is voor mij abrupt en heb ik niet zien aankomen. De haast die ermee gemoeid is om dit zo snel naar buiten te brengen, zonder dat we dit eerst onze zoon hebben kunnen vertellen verbaast mij na hetzelfde patroon van een jaar geleden niet,’ liet ze weten.

Het nieuws over de breuk kwam woensdag in eerste instantie naar buiten via Story, waarna de managers van beide sterren de breuk bevestigden. Wat Monique bedoelt met ‘hetzelfde patroon’ is niet zeker, maar mogelijk verwijst ze naar de bekendmaking van hun vorige breuk, eind 2019. Toen maakte André het einde van hun relatie volgens Monique snel bekend, omdat er een andere vrouw in het spel was, Bridget Maasland. Nu is er volgens de zanger geen nieuwe vriendin, hoewel hij niet uitsluit dat de vriendschap met influencer Sarah van Soelen uitgroeit tot meer.

