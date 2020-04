André Hazes en Monique willen zoontje niet meer herkenbaar in beeld

Het viel de honderdduizenden instagramvolgers van zowel André als Monique deze week op dat het gezicht van hun mannetje niet meer te zien was. Op foto’s die Monique plaatste, is haar zoon van achteren of en profil te zien. André heeft ervoor gekozen emoticons op het gezichtje van de op 25 oktober 2016 geboren Andreas Martinus (roepnaam André) te plakken, zoals smileys of een zonnebrilletje.



André en Monique (43) kwamen gezamenlijk tot de beslissing hun zoon, voor zover mogelijk, minder herkenbaar te maken. Ze laten aan RTL Boulevard weten dat het alles te maken heeft met het feit dat hun kind steeds vaker herkend wordt en in het najaar naar de basisschool gaat.



Eind vorig jaar overwoog André een zaak te beginnen tegen weekblad Privé, dat Junior op de cover plaatste met de vraag: ‘Kleine jongen, hoe leg je hem dit uit?’. Daarmee doelde het blad op RTL-presentatrice Bridget Maasland, met wie André toen een relatie had. De artiest noemde de media-aandacht via zijn advocaat grensoverschrijdend. Na overleg tussen André en Privé kwam het tot een schikking.