André Hazes helpt onbedoeld mee aan de integratie

Sommige waarheden zijn in steen gebeiteld. Ischa Meijer was de beste interviewer, Maradona was de beste voetballer, Frank de Boer is de slechtste bondscoach en André Hazes was de beste Nederlandse zanger. Afgelopen 30 juni zou de koning van het levenslied 70 zijn geworden, daarom herdenken we hem massaal, ieder op zijn manier. In Amsterdam is er een geel-zwart Lego-beeld met zijn kenmerkende zwarte pak, zonnebril, hoed en microfoon geplaatst op de Dam. De Lidl heeft een kledinglijn gelanceerd ter nagedachtenis van de volksheld. Vorig jaar had Madame Tussauds hem op zijn sterfdag vereeuwigd met een wassen beeld. Één ding is daarom zeker: we zijn hem nog lang niet vergeten. En over vijftig jaar nog steeds niet.