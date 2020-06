André Hazes in Nederland én België op 1 met ‘meest persoonlijke lied ooit’

Doutzen Kroes: Ik snap kritiek op Damprotest, maar ik volgde mijn hart

13:12 Doutzen Kroes is het eens met de kritiek die er was op haar en duizenden anderen die op 1 juni het antiracismeprotest bijwoonden op de Dam in Amsterdam. Het topmodel, moeder van twee kinderen met Surinaamse wortels, zette de coronaregels opzij om haar ‘hart te volgen’. ,,Ik wilde zorgmedewerkers niet beledigen, maar hier moeten we over praten, steeds maar weer.”