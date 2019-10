André Hazes smeekt band om bij hem te blijven

De zanger start vanavond met zijn jaarlijkse Ahoy-concerten, de ‘belangrijkste dagen van het jaar’. Dit jaar zijn het er drie, vanavond, morgen en zondag. Zenuwen zijn er zeker, geeft André toe. ,,Maar wat mij geruststelt is de goede band die ik heb met de mensen die achter me staan. We hoeven elkaar alleen maar aan te kijken of één vingerbeweging te maken en ze snappen precies wat ik bedoel.”

Gek én nuchter

André en zijn muzikanten hebben dan ook ‘honderd procent zeker een band voor het leven’. ,,Het zijn vrienden, ook in het dagelijks leven. Het is bijna te mooi om waar te zijn. Het zijn allemaal frisse, jonge mensen en we hebben dezelfde visie, het klikt gewoon.” Dat het goed klikt, komt volgens André mede doordat zijn band zo divers is. ,,Iedereen is zo anders, en dat is maar goed ook. Twaalf keer André Hazes in je band is twee weken leuk, maar dan is het klaar. We maken elkaar gek én we houden elkaar nuchter.”