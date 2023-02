André Hazes trekt in duurzame twee-onder-één-kapper van 8 ton: ‘Ben op mijn allergelukkigst’

André Hazes (29) is donderdag verhuisd naar zijn ‘favoriete gemeente’. De zanger, die voor 830.000 euro een duurzame twee-onder-een-kapwoning in Wilnis op de kop tikte, spreekt op Instagram over een ‘bijzondere dag’.

Naar eigen zeggen heeft Hazes altijd in het Utrechtse dorpje willen wonen. ,,Ik heb altijd geroepen dat ik oud wil worden hier. En dat ik al op deze leeftijd hier kom wonen is een droom die uitkomt. Sinds rehab komen er alleen maar positieve dingen op mijn pad en dit is er weer eentje waardoor ik zo dankbaar ben dat ik die keuze heb gemaakt. Ik ben op mijn allergelukkigst en dat mag ik elke dag gaan voelen in dit huis.’’

Uit gegevens van het kadaster blijkt dat André donderdag zijn handtekening onder de koopakte zette. Hij is nu de eigenaar van een duurzame twee-onder-een-kapwoning uit 2020 van 177 vierkante meter, met zestien zonnepanelen en een warmtepomp. Zoontje André kan kiezen waar hij wil slapen, want het pand beschikt over vier slaapkamers en een werkkamer. Verse maaltijden kunnen worden klaargemaakt in de ruime woonkeuken, het centrale punt van de woning.

Aan de afwerking - ‘topdesign’, noemt de makelaar het - hoeft niets meer te gebeuren. In het gehele huis ligt een pvc-vloer met vissengraatmotief, de muren zijn strak gestuct en de stalen ensuite-deuren zijn de eye catcher in de woonkamer. Minpuntje: de tuin is gesitueerd op het noorden.

Drie panden

De bewoners van de nieuwbouwwijk zijn zelf erg te spreken over de straat waar zij allemaal pas vrij kort wonen, zo lieten ze eerder aan deze site weten. ,,Het is een erg gezellige wijk en langzaamaan wordt het steeds mooier’’, vertelde iemand. ,,Er wonen hier allemaal hardwerkende mensen met over het algemeen jonge kinderen. Daar past André Hazes eigenlijk heel goed tussen”, zei een bewoonster van twee huizen verderop, die het niet uitmaakt dat ze een bekende buur krijgt. ,,Ik ben hier niet zo van onder de indruk. Mijn dochter mag met iedereen spelen, dus ook met de kleine Dré.”

Met de aankoop van het huis in Wilnis heeft André drie panden op zijn naam staan. In 2015 kocht hij voor 3 ton een recreatiewoning in Vinkeveen. Drie jaar later volgde de aanschaf van een villa (ruim 1 miljoen euro) in Berkel en Rodenrijs, waarin ex Monique Westenberg en de kleine André wonen.

