André Hazes verwijdert alle foto’s met Sarah van Soelen

André en Sarah ‘tijdelijk’ uit elkaar: ‘Er is geen ander’

André Hazes en Sarah van Soelen zijn momenteel niet bij elkaar. Dat zegt Van Soelen na weken van speculaties in de nieuwe Beau Monde. Volgens de influencer is er geen sprake van ruzie of een ander in het spel. ,,We hebben samen besloten, in een face-to-facegesprek, een pauze in te lassen. Hoe lang die gaat duren, weten we niet.’’

7 december