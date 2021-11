André Hazes wil langer rust en veegt agenda nog verder leeg

André Hazes heeft nu ook een optreden in april 2022 afgelast. De zanger kampt al enige tijd met een burn-out en vertoont zich niet meer in het openbaar. Hij zegde tot nu toe alleen maar optredens in 2021 af.

De zanger zou op 15 april in de Rodahal in Kerkrade staan, maar het optreden is van de website gehaald. De eigenaar van de zaal bevestigt bij regionale omroep 1Limburg het afgelasten van het optreden. Volgens de organisatie van het concert ‘André Hazes live met band’ is de zanger door zijn therapeuten ‘geadviseerd een groot deel van zijn agenda voor volgend jaar leeg te maken’. ,,Omdat er veel onduidelijkheden zijn is het nog niet mogelijk om een nieuwe datum te plannen”, reageert de manager van Hazes.

De artiest kwam in september met het bericht dat hij uitgeteld is en tijd nodig heeft om op krachten te komen. ,,Het gemis aan optredens en de onzekerheid die de coronapandemie met zich meegebracht hebben, en de ontwikkelingen in zijn privéleven, hebben een grote impact gehad’’, luidde de verklaring.

André's moeder Rachel vertelde eerder deze week dat haar 27-jarige zoon weer bij haar woont. Zij verwent hem naar eigen zeggen erg en maakt bijna dagelijks zijn favoriete maaltijd, stamppot met andijvie. De laatste update van de artiest op Instagram dateert van 11 september. Te zien is hoe André zich met zijn vrienden tegoed doet aan een Japanse rijsttafel.

Omdat hij niet meer samen is gezien met zijn vriendin Sarah van Soelen en zij recent zijn initialen uit haar Instagram-biografie haalde, lijkt het er sterk op dat André weer single is. Met zijn ex Monique Westenberg heeft hij zoontje André (5), die hij regelmatig opzoekt in hun villa in Berkel en Rodenrijs.

