André is terug van weggeweest en Dionne blijkt van alle markten thuis

MovieInsiders Podcast Soundtrack Special: De beroemde en invloedrij­ke filmmuziek van Alfred Newman

11:43 Iedereen herkent wel de fanfare die je hoort bij het beroemde 20th Century Fox-filmlogo (en bij de start van deze podcast). De man achter deze ‘evergreen’ is een van de voornaamste filmcomponisten aller tijden: Alfred Newman. In deze aflevering van MovieInsiders ontdekt Coen Haver samen met filmmuziekcomponist Matthijs Kieboom (Wild, De Piraten van Hiernaast) Newmans enorme invloed in soundtrackland.