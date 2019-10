André komt met ‘bewijsje’ over gelijmde relatie en kleumende Claudia moet wennen aan herfst

Moeder van Elton John verziekte zijn ‘huwelijks­dag’: ‘Ze was een asociale vrouw’

20:32 De moeder van de wereldberoemde Britse zanger Elton John (72) was niet te genieten tijdens de dag in 2005 dat de ster een geregistreerd partnerschap aanging met zijn man David Furnish. ‘Ze wilde niet uit de auto komen en maakte tijdens de ceremonie foute opmerkingen’, schrijft John in zijn biografie Me die later deze maand verschijnt. Hij noemt zijn verwekker een sociopaat: een vrouw met een antisociale persoonlijkheidsstoornis.