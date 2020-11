André Rieu mag in 2021 acht dagen langer spelen op het Vrijthof

Interview Maike Meijer: ‘Ik zeg altijd: eerst humor, dan pas seks’

30 oktober Maike Meijer is het eens met Renate Dorrestein: iedereen wil ouder worden, maar niemand wil het zijn. Ze schreef een geestig boek dat een ode is aan 50-plus vrouwen. ,,Het is de kunst naar jezelf te kijken en te kunnen lachen. Heel hard te lachen’’, zegt zij in het Magazine van deze week.