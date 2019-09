André Rieu viert 70ste verjaardag met nieuw album

,,Ik hoop hiermee de levensvreugde die ik zelf elke dag voel, door te geven aan mensen over de hele wereld. Ik nodig u van harte uit om samen met mij het leven en de liefde te vieren’’, schrijft hij.



Eén van de nieuwe nummers op Happy Days is Second Waltz, het nummer waarmee de violist in de jaren 90 doorbrak. Ook staan er diverse schlagers op de plaat. Het album wordt ‘een diep romantische, maar niet minder vrolijke hommage aan Wenen, de stad die misschien wel de belangrijkste rol heeft gespeeld in Rieu’s carrière.’



Rieu hoopt op 1 oktober zijn zeventigste verjaardag te vieren. Vanaf december start de beroemde violist een nieuwe traditie van kerstconcerten in Maastricht en in januari volgt zijn traditionele nieuwjaarsconcert in Amsterdam.