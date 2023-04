André van Duin loopt ineens podium op bij Richard Groenendijk om hem te eren: ‘Ik ben echt van slag’

Met videoCabaretier Richard Groenendijk (50) heeft vrijdagavond een bijzondere onderscheiding ontvangen van theatercoryfee André van Duin. Die liep aan het einde van zijn optreden in Carré Amsterdam onverwachts het podium op. Groenendijk was diep ontroerd: ‘Ik heb hele andere tijden gekend.’

Richard staat erom bekend niet zo van verrassingen te houden, maar van zijn geliefde collega kon hij het hebben. Van Duin sprak uitgebreid over het succes van Richards huidige voorstelling Voor iedereen beter, waarmee hij vorig jaar al een Poelifinario won, de belangrijkste cabaretprijs. Het lied Ik hoop het wel uit de show, geschreven door Jan Beuving, werd genomineerd voor de Annie M.G. Schmidtprijs.

Groenendijk stond vrijdag ook nog voor de derde keer in een uitverkocht Carré met zijn voorstelling. In de zaal zaten allerlei BN’ers, iets waarover Van Duin toch even een grap moest maken. ,,Oké, veel genodigden, maar het zit lekker vol’’, zei hij. Je zou denken dat Richard wel gelauwerd genoeg is met deze erkenningen, aldus André. Maar branchevereniging VVTP (Vereniging Vrije Theater Producenten) doet er nog een veer bij.

André van Duin had hem zo graag de Gouden Ticket Award uitgereikt voor 25.000 verkochte kaartjes, zei hij. Of de Diamanten Ticket Award, voor 50.000 kaartjes. Maar hij moest Richard teleurstellen, want voor die prijzen kwam hij niet in aanmerking. Gelukkig is er een ‘aanmoedigingsprijs’ die hij wel verdient, grapte hij. Richard kreeg de Diamanten Ticket Award voor 150.000 verkochte tickets. Dat is meer dan 85 keer een vol Carré.

Jongetje zonder eigenwaarde

,,Ik ben echt van slag’’, reageerde Richard. ,,Het is ook een mooi teken, want mensen durfden na corona niet zo vaak naar het theater.’’ Het is extra bijzonder dat André de onderscheiding uitreikte. ,,Ik zat als kind te kijken, heel vaak, naar André. Als jong jongetje, met niet al te veel eigenwaarde.’’

Één ding wist hij: zulk werk wilde hij ook doen. ,,Als ik nu uit handen van jou dit krijg, is dat heel bijzonder. Al had je me anderhalve kilo half-om-halfgehakt gegeven. Voor mij is dit wel een cirkeltje-rond-verhaal. Ik ben diep ontroerd.’’

Groenendijk is inmiddels al jaren één van de succesvolste cabaretiers van Nederland, maar er waren ook dagen dat zijn shows werden afgelast omdat er te weinig kaartjes waren verkocht. Hij was al lang bezig voordat hij groot nationaal doorbrak. ‘Ik heb ook hele andere tijden gekend’, refereert hij daaraan op Instagram. ‘Dan is dit toch wel iets om trots op te zijn.’

Claudia gloeit

Collega’s zijn blij voor Richard. ‘Een ziljoen jaar geleden werden we respectievelijk derde en vierde op het Amsterdams Kleinkunst Festival en nu staat Richard met een diamanten onderscheiding uit handen van André van Duin voor een ziljoen verkochte kaarten in een bomvol Carré’, schreef Claudia de Breij. ‘Achter zijn trotse ouders stond ik ook te gloeien.’

Ook bekende vrienden als Carlo Boszhard en Paul de Leeuw reageren, evenals Irene Moors. ‘Geweldig Richard. Heel eervol, maar ook zeer terecht’, schrijft zij. ‘Ongelofelijk goed zeg!’ voegt Soundos El Ahmadi toe. ‘Heb je keihard voor gewerkt.’

Bekijk de hele speech van André van Duin:

