André wil lang en gelukkig leven met Sarah en Fred krijgt advies van kleine arts

Reinout en Daniëlle Oerlemans verkopen riante villa in Bel Air voor 60 miljoen aan The Weeknd

20 augustus Ondernemer Reinout Oerlemans (50) en zijn vrouw Daniëlle (48) hebben hun stulpje in Los Angeles verkocht. Aan niemand minder dan R&B-ster Abel Tesfaye, beter bekend als The Weeknd. Hij telde liefst 70 miljoen dollar (bijna 60 miljoen euro) neer voor de chique villa. Dat meldt The Wall Street Journal.