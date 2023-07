Andrew Ridgeley over het einde van Wham!: ‘Wij werden volwassen, Wham! kon nooit opgroeien’

Eerste veiling in twintig jaar schudt radiomarkt op: blijven zenders als Qmusic, 538 en Veronica op de FM?

Nagelbijtend zitten radiostations Qmusic, 538 en Veronica klaar voor de eerste radioveiling in twintig jaar. Behouden ze hun vaste plek op de FM of komt er een nieuwe bieder langszij? Het grote bieden op de felbegeerde FM-frequenties begint dinsdag, maar kan gerust een week of langer duren.