Andries Knevel laat op tv iets achter dat véél irritanter is dan zijn priemende vinger

Televisie­spe­ci­al Adele One Night Only scoort miljoenen­pu­bliek

De special Adele One Night Only, die door de Amerikaanse zender CBS vannacht werd uitgezonden, heeft bijna 10 miljoen kijkers getrokken. En dat is meer dan welke American Football wedstrijd dan ook op een zondag, iets wat doorgaans de meeste kijkers trekt. Dit meldt The Hollywood Reporter.

9:40