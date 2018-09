Andy & Melisa kibbelen nu ook in het theater

Precies 53 seconden is het interview aan de gang of Andy en Melisa zijn al aan het kibbelen. Ze gaan weer eens verhuizen en zitten tijdelijk in een appartementencomplex voor 55 plussers.



Melisa: ,,Ik ben het zat. Ik verlang naar mijn tuin, plantjes en dieren.”



Andy: ,,We zitten hier nu een half jaar.”



Melisa: ,,Acht maanden.”



Andy: ,,In het begin was het leuk, toen was het hier nog leeg. Maar kijk nu eens om je heen. Mevrouw houdt erg van dingen sparen.”



Melisa: ,,Dat is voor het nieuwe huis. Snap je dat niet?”



Andy: ,,Kijk daar, nu weer een poppenhuis. Staat op het enige plek waar nog ruimte was. Al-les staat weer vol.”



Melisa: ,,Gek hè, met drie kinderen?”



Andy: ,,Dat heeft niks met kinderen te maken. Met indelen.”



Melisa: ,,Waar moet ik het dán neerzetten?”



Andy: ,,Je moet wachten met kopen”.



Melisa: ,,Pfff, hij begrijpt het niet. Ik koop nu geleidelijk aan dingen, zodat ik straks niet ineens heel veel moet uitgeven. Dus lamp voor lamp in plaats van twintig lampen in één keer. En ja, dan bouw ik alles vol. Schuurtjes, kastjes, hoekjes.”