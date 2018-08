Angela de Jong tipt: de tien om te zien

nieuw op tvHet nieuwe tv-seizoen is begonnen en het regent nieuwe programma’s. Welke zijn komende weken de moeite waard om in elk geval één keer te bekijken en wie of wat moet u in de gaten houden? Tv-columnist Angela de Jong kiest.

RTL Late night met Twan Huys (RTL 4)

,,Goedenavond, dit is RTL Late Night.’’ Hoort u het Twan ‘Nieuwsuur’ Huys al zeggen? Journalistiek zit het meer dan snor bij hem, maar slaagt hij er ook in de commerciële kijker te verleiden, die een beetje licht- en luchtigheid verlangt op de late avond?

Boer Zoekt Vrouw (NPO 1)

Jaaaaa, er gaan weer boeren op zoek naar die ene ware. En wij mogen als kijker op de eerste rang zitten bij het geschutter, gehakkel, gebloos en hopelijk ook die eerste zoen. De KRO bleek in mei weer tien topboeren gevonden te hebben. Nu is de vraag welke vijf de meeste brieven hebben gekregen. Gokje: champignonkweker Michelle en studentikoze Wim zijn van de partij.

Volledig scherm Yvon Jaspers © ANP

Beter laat dan nooit (RTL 4)

Peter Faber, Gerard Cox, Barry Stevens en Willibrord Frequin gaan met elkaar op reis naar Japan. Vooral van de chemie tussen Cox en Frequin verwacht ik veel. Als die laatste tenminste niet te druk is met de cupmaat van presentatrice Olcay Gulsen.

Lief Dagboek (NPO 1)

Wat stond er in mijn dagboeken toen ik 12 was? Veel gedagdroom over Sonny uit Miami Vice, geloof ik. Geen haar op mijn hoofd die eraan denkt die onzin voor te lezen voor een volle zaal. Maar in dit programma durven mensen het wel aan om juist de meest gênante, ontroerende en lachwekkende passages uit hun tienerkrabbels voor te dragen.

Volledig scherm © NTR

Hoe bevalt Nederland (NPO 1)

Als de publieke omroep afgelopen tijd één thema in extenso heeft behandeld, is het wel ‘kinderen krijgen’. Denk aan De Roze Dolk, de Baby-industrie, Jan wordt Vader, Lauren bevalt. Maar omdat dit programma van Ria Bremer is, wil je toch even kijken. In de promo’s leek ze geen spat veranderd sinds de jaren 70 en 80, toen elke maand dat Gouden Stuiverlied door tig huiskamers schalde.

Gordon in Wonderland (RTL 4)

Nee he, niet weer Gordon. Maar dit format lijkt hem op zijn lijf geschreven: op bezoek bij excentrieke landgenoten. Dan weet je dat bij Gordon én de platte grap én de oprechte ontroering nooit ver weg zijn. Door de biografie, het bedrog rond zijn trouwshow, de beschamende rechtszaak met uitgelekte pikante sms’jes en de flop met Estelle Cruijff, liep zijn imago een fikse deuk op. Maar wie weet, sluiten we Goor door dit programma weer massaal in de armen.

Een klas vol ouders (NPO 1)

De Luizenmoeder in reallife, alleen staan de ouders hier niet op het schoolplein maar zitten ze weer in de klas. In groep 8 wel te verstaan. En iedereen die zijn twaalfjarige wel eens helpt met het huiswerk, weet dat het niveau daar best pittig is. Hoeveel kubieke decimeter gaat er in een liter? Eh, hadden wij dat ook al op de basisschool?

Ik weet wie je bent (NPO 3)

Afgelopen zondag de eerste aflevering van deze spannende dramaserie gemist? Terugkijken dan! Intrigerend plot, goede hoofdrolspelers. En zo beginnen er binnenkort meer goede series, zoals Klem 2 en Flikken Rotterdam. Hulde dat de NPO daar zo veel geld en tijd in investeert.

Brard & Jekel: VetGelukkig (NPO 3)

In de categorie ‘nooit gedacht, maar wat een briljant idee om die twee mensen bij elkaar te zetten’ staan Patty Brard en Diederik Jekel met stip op nummer 1. En dan is de kans groot dat ze ook echt iets zinvols te melden hebben over het onderwerp overgewicht.

SBS 6/Net 5/Veronica

Misschien is het opgevallen dat er geen programma van SBS in de lijst staat. Maar het is onmogelijk om er één specifieke show uit te pikken, het draait toch steeds weer om die ene vraag: gaat het John lukken om van 6 (dat SBS is stilzwijgend weggepoetst) de grootste commerciële zender van Nederland te maken? Vaagt Veronica RTL 7 weg? Die vragen zijn volgende week nog niet beantwoord. De vraag of Dreetje Hazes een goede koppelaar voor ouderen is (Golden Boys) wél.