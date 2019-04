Angela Groothuizen en Chantal Janzen uit World's Best geknipt

De presentatrices namen in The World's Best, dat in februari van start ging in de Verenigde Staten, plaats in de zogeheten 'wall of the world'. Deze groepsjury bestaande uit vijftig entertainmentexperts van over de hele wereld beoordeelt samen met de reguliere jury de optredende talenten van over de hele wereld. Groothuizen zei eerder dat ze niet aan het woord komen in het programma. ,,Wel nee joh! Ik moet nog maar zien of ik überhaupt wel in beeld kom. Wij zijn gewoon levend decor eigenlijk."