Angela gunt de ring aan Arjen

Vooropgesteld: het rijtje genomineerden voor De Gouden Televizier-Ring verraste me nogal, toen het twee weken geleden bekend werd. Op een of andere manier schaar ik programma’s als De Beste Zangers, Expeditie Robinson en Zondag met Lubach in mijn hoofd niet automatisch in het rijtje van legendarische Ring-winnaars als Wedden dat..?, In de hoofdrol en Zeg 'ns Aaa.



Maar, dat erken ik onmiddellijk, daar zit natuurlijk ook een flinke portie persoonlijke smaak bij. Ik kan hier wel weer gaan mutsen over kijkcijferknallers als Heel Holland Bakt en Boer zoekt Vrouw of hoe bijzonder The Amsterdam Project was, maar dan word ik ook zo’n langspeelplaat die tot vervelens toe blijft hangen. Het is simpel: iedereen heeft een jaar lang zijn stem kunnen uitbrengen, dit is het lijstje dat daaruit is gekomen, en wie er zich niet in kan vinden, heeft pech. Bovendien: deze shows trekken een miljoen kijkers of meer, en komen de dag na uitzending terug in het gesprek bij de koffieautomaat; in mijn ogen de twee minimumvoorwaarden voor de winnaar van ‘dé prijs van de kijker’.

Waarvan akte.