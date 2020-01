Angela maakt de balans op: Eén duo stak erboven uit de eerste week van Op1

De vorm

Eerlijk is eerlijk, Op1 valt niet tegen. Gezien de korte voorbereidingstijd oogt het allemaal best strak, ook de duo’s die soms pas een paar weken geleden voor het eerst koffie dronken met elkaar. De tafel is groot, net als het aantal gasten per aflevering. De besproken onderwerpen variëren van Trump en Iran en het vuurwerkverbod tot de inzending van het songfestival en de echtscheiding van de ouders van Tatum Dagelet. Kortom, de kijker kan na afloop bijgepraat én met een glimlach naar bed. Je merkt aan alles dat een ervaren redactie er achter de schermen hard aan trekt. Ik mis enkel een beetje peper in de gesprekken, het is vrij braaf en veilig tot nu toe. Of zoals ik al eerder schreef: het mag iets meer Pauw, iets minder RTL Late Night.