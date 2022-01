Angela over einde TV Show: ‘Niemand kan zijn gasten beter insmeren met boter en suiker dan Ivo Niehe’

Volgens Angela de Jong, columniste van deze site, is het niet zo moeilijk om ‘laatdunkend’ te doen over Ivo Niehe en de TV Show. ,,Dat is afgelopen jaren ook genoeg gedaan. Gek genoeg is mijn bewondering voor Ivo de laatste jaren alleen maar gegroeid. Ga er maar aan staan, veertig jaar lang een programma maken, met steeds goede kijkcijfers, zonder de formule noemenswaardig aan te passen en dat in een tijdperk dat lineair tv kijken door concurrentie van de streamingdiensten enorm onder druk staat. Dat is knap. Heel knap.”



De Jong noemt de sfeer tijdens de interviews ‘vaak vleiend en bewonderd’. ,,Misschien zelfs wel tegen het kruiperige aan, het vilein bewaarde Ivo altijd voor de voice-over. Als je dat eenmaal door had werd een uitzending nóg leuker om te kijken. Net als het turven van hoe vaak zijn eigen naam viel. Want niemand is er zo goed in om behalve de geïnterviewde ook zichzelf eens goed in het zonnetje te zetten als Ivo. Ik dacht gisteravond dat er werkelijk geen einde kwam aan die stokoude sketch van hem met André van Duin.”



Niettemin keek ze het fragment uit, zoals ze dat eigenlijk altijd doet bij Niehes programma, óók bij de archiefbeelden die veelvuldig werden herhaald. ,,Dat komt omdat Ivo eerst tv-maker is en dan pas interviewer. Hij denkt in beelden (liefst van luxe villa’s, zwembaden en andere luxe uit het leven van zijn gasten) en in snijdbare quotes. Dus zegt hij rustig tegen de geïnterviewde: ‘goh, vertel nog eens die anekdote van…’.



Er zijn volgens De Jong door de jaren heen genoeg presentatoren geweest die hem en zijn programma proberen te imiteren: Reinout Oerlemans, Peter van der Vorst, Art Rooijakkers, Jaïr Ferwerda nog recent. ,,En toch halen ze het allemaal niet bij het origineel. Ze missen net de boter en suiker waar Ivo zijn gasten mee insmeerde, om ons als kijker een uurtje weg te laten dromen.”