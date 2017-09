Angelina: De kids willen er weer op uit

Jolie is momenteel in Toronto voor het jaarlijkse filmfestival. Daar sprak ze met enkele media, waaronder People en The New York Times. Ze is in Canada om haar nieuwe film First They Killed My Father te promoten. Zo nu en dan laat ze wat los over haar leven na de scheiding.



Zo vertelt ze dat het zeker twee maanden duurde voordat ze begreep dat haar leven ingrijpend veranderd was. Met haar zes kinderen verhuisde ze naar een nieuw huis. Samen probeerden ze hun leven weer op te pakken en dat ging met vallen en opstaan.