Animal crackers met André van Duin keert terug op televisie

André van Duin blaast Animal crackers nieuw leven in. Dat vertelde Omroep Max-baas Jan Slagter vanavond in De oranjezomer . De opnames moeten nog plaatsvinden, dus het duurt nog even voordat het programma terug is op de buis.

Animal crackers is een tv-klassieker die in 1988 voor het eerst op de televisie was. In het programma zagen we alledaagse situaties in het dierenrijk, maar door de stemmetjes die André van Duin eronder zette, ontstonden er hilarische scènes. Het programma was in 1990 ook bij RTL te zien.

Omroep Max-baas Jan Slagter heeft vandaag met André van Duin de terugkeer rondgemaakt. Een cameraman gaat een maand lang dieren filmen in een park. ,,In september ga ik daar samen met André naartoe”, vertelde Slagter. ,,Samen met Janny (van der Heijden, red.) gaat hij daar ook nog naartoe. Het wordt weer echt monnikenwerk. Ik ben een keer bij André geweest en dan zit hij zo te pielen voor zeven seconden.”

Van Duin sprak de afgelopen jaren al vaker de wens uit om een doorstart te maken met het programma Animal crackers. In de reeks, die tussen 1988 en 2018 te zien was, voorzag Van Duin dierenfilmpjes van stemmetjes. Het waren afleveringen die hooguit een paar minuten duurden. De laatste nieuwe episodes waren in 2018 te zien, als slot van het programma Tijd voor MAX.

Eerder sprak de komiek wel de vrees uit dat het draaien van filmpjes in een dierentuin tegenwoordig niet meer mag, omdat ‘dieren niet meer voor gek gezet mogen worden’. Van Duin stelde in 2021 te onderzoeken of hij gebruik zou kunnen maken van archiefbeelden van bijvoorbeeld BBC of YouTube-filmpjes.

