Anita Doth vecht weer tegen borstkanker: 'Ik voel me sterk'

,,Net als vele anderen in de wereld'', vervolgde de. ,,Stuur ons kracht, liefde en licht en blijf voor ons bidden. Dat zou heel veel voor mij en mijn kinderen betekenen.''



De 46-jarige zangeres, bij wie in 2010 ook al borstkanker werd geconstateerd, is dankbaar voor de steun van haar familie en vrienden. ,,Het is voor hen ook heel moeilijk. Vooral voor mijn moeder en vader, ik kan me hun pijn niet voorstellen'', aldus Doth, die zich sterk zegt te voelen. ,,Ik draag mijn glimlach als een schild. En de chemotherapie slaat aan.''



Anita vormde in de jaren negentig samen met Ray Slijngaard het house-duo 2 Unlimited. Ze werden wereldwijd bekend met hits als No Limit en Jump for Joy. Vorig jaar maakte ze bekend een solocarrière te starten.