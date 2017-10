Anna 'gesnapt' tijdens het uitkleden en Jochem in vergeetachtige bui

Jochem radeloos

Cabaretier Jochem Myjer was vandaag in een hotel in Almelo even flink de weg kwijt. Na een uurtje sporten was de adhd-komediant het pasje van zijn kamer kwijt, maar het werd na tien minuten zoeken toch nog gevonden: in zijn eigen mond. Een tikkeltje gênant, vindt Jochem, getuige de hashtag #dommelul.