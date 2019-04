Anna Nooshin trekt jurkje op in LA en Dave viert Ferrari Friday

Topmodel Kim Feenstra is haar bruine lokken zat en is tijdens Pasen te herkennen aan een roze pruik.

Elise Schaap kruipt in een splinternieuwe TV Kantine in de huid van Lady Gaga, die tijdens de laatste Oscaruitreiking een nogal intiem optreden met haar A Star is Born-tegenspeler Bradley Cooper (in dit geval Carlo Boszhard) weggaf.

Georgina Verbaan verveelt zich en oefent al kwakend op haar beste duckface.

Als alles naar plan verloopt, wordt Joelle Witschge over twee maanden voor het eerst moeder. Vanuit Zuid-Korea, waar ze een paar maanden geleden halsoverkop naartoe verhuisde, showt ze haar babybump.

Carolien Spoor en haar echtgenoot regisseur Jon Karthaus zijn zoenend gespot op een Amsterdams dak.

Dave Roelvink gaat voor de veilige weg en zit deze keer niet zelf achter het stuur van een pijlsnelle Ferrari.

Jan Kooijman en Sem van Dijk, de zoon van Wendy van Dijk, gaan een rol spelen in Misfit 2. In de tienerfilm speelt YouTuber MeisjeDjamila de hoofdrol.

Het is de vraag of Anna Nooshin, die zich onlangs verloofde met haar vriend Nassim, überhaupt nog wel eens in Nederland is. Ze paradeert momenteel over Melrose Avenue langs de bloesem van Los Angeles.

Wie van blooperfilmpjes en Marly van der Velden houdt, moet deze video zien.

Roxeanne Hazes koos vandaag een fraai gesnoeid gemeenteplantsoentje als achtergrond voor een foto waar ze om diverse redenen best veel commentaar op krijgt. Op het kiekje is verder te zien hoe ze zoontje Fender tegen de borst drukt.

Zo kijkt Jamai Loman als zijn humeur ‘boos en mooi’ is.

3FM-dj Frank van der Lende komt met een wijze levensles: doe je haar in een knot en ren je rot.

Zangeres Lisa Lois meldt vol trots dat ze al 6 jaar verkering heeft.

En Jada Borsato doet globaal hetzelfde. De 16-jarige dochter van Marco is al 4,5 jaar samen met haar vriend Roeland Beelen.

Saxofoniste en soullady Candy Dulfer heeft vanwege Pasen haar Playboybunny-oortjes weer eens uit de kast gehaald.

Waarschijnlijk niet echt geschikt voor tere kinderzieltjes. Tv-bioloog Freek Vonk komt met een wel heel realistische paasfoto waarop te zien is hoe een haas tussen de kaken van een hongerige vos hangt.

Radio 538-dj Frank Dane kwam vanmorgen met een ‘interessante’ onthulling op de proppen. Hij blijkt jarenlang dezelfde kapper te hebben gehad als Familiediner-presentator Bert van Leeuwen.

Het sinds kort verloofde modemeisje en Holland's Next Top Model-presentatrice Anna Nooshin heeft zo te zien haar push-up beha meegenomen naar Los Angeles.

Oud-realityster Amanda Balk had het kennelijk een beetje koud in haar hotelkamer met airconditioning in Dubai. Amanda ging onlangs weg bij haar man Stavros T. die wordt verdacht van het runnen van wietkwekerijen in Wassenaar.

Art Rooijakkers leerde zijn kroost vanmorgen dat vogels niet alleen fluiten maar ook de lak van een Opel met turbo-aandrijving kunnen verzieken.

Jet, de dochter van DWDD-presentator Matthijs van Nieuwkerk, is erg onder de indruk van haar doorzichtige sneakers.

Wie met voormalig toptennisser Richard Krajicek op vakantie gaat, weet één ding honderd procent zeker: hij wil altijd een stukje fietsen. Met helm!

Goed of slecht nieuws voor de 328.233 Instagramvolgers van Nicolette Kluijver. Ze gaat de komende dagen ‘digital detoxen’. Met andere woorden: ze zal haar smartphone even niet gebruiken om meer aandacht aan haar gezin te kunnen besteden.

Het gezin van Simon Keizer blijkt niet alleen te bestaan uit echtgenote Annemarie en dochtertje Kiki maar ook een flink uit de kluiten gewassen kip.