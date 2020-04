Anna ondersteboven van verloofde en Tim apetrots op ‘fietsend’ zoontje

Ondanks afwijzing van Bastiaan in Boer Zoekt vrouw is Elise alsnog verliefd

20:50 Vertwijfeld bleef Elise gisteravond achter in Boer Zoekt Vrouw, nadat boer Bastiaan alsnog voor Milou koos. De blondine zag in hem iemand om mee oud te worden, maar het liep anders. Toch is Elise inmiddels gelukkig in de liefde, onthulde ze vanmiddag bij Gijs Staverman op NPO Radio 2.