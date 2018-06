Anna raakt opgewonden van citroenen en Georgina doet geen oog dicht

Actrice Rose McGowan aange­klaagd voor bezit twee zakjes cocaïne

7:50 De Amerikaanse actrice Rose McGowan (44) is in staat van beschuldiging gesteld voor het bezit van verboden middelen. Ze liet vorig jaar haar portemonnee liggen in het vliegtuig waarmee ze naar de Women's March in Washington vloog. Daar bleken twee zakjes cocaïne in te zitten.