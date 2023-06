Anne-Mar Zwart stopt met presentatie Blauw bloed: ‘Ik mis de échte passie voor de royals’

Anne-Mar Zwart stopt na één seizoen als presentatrice van Blauw bloed . Het ontbreekt haar naar eigen zeggen aan ‘échte passie en interesse’ voor het laatste koningshuisnieuws. ,, Blauw bloed zou mijn lust en leven moeten zijn, maar dat is het niet. Al had ik oprecht gehoopt dat die royal madness zou groeien.”

De 38-jarige presentatrice van de Evangelische Omroep volgde begin dit jaar Blauw bloed-icoon Jeroen Snel op. Hij was bijna twintig jaar het vaste gezicht van het royaltyprogramma. Zwart vertelde in een interview met deze site hoe ze als klein meisje alle prinsessen uit haar hoofd kende en bij haar oma op de bank alle royaltybladen doorspitte. ,,Ook later bleef ik een fascinatie houden voor de bubbel waarin de royals leven,” vertelde ze destijds.

Die fascinatie is er nog steeds, zegt ze nu. ,,Daar is geen woord aan gelogen, maar om dit programma te dragen moet je eigenlijk een royalfan zijn en dat ben ik niet. De échte interesse en passie ontbreken.” Ze had gehoopt dat ze in haar rol zou groeien. ,,Maar Blauw bloed en ik zijn geen honderd procent match. Dat voelde ik al vrij snel.” De opvolger van Zwart, komend najaar, is Tirza van der Graaf. Zij is redacteur van Blauw bloed en verving de presentatrice al eens eerder.

Kritiek

Zwart kreeg afgelopen jaar ook kritiek van kijkers, veelal via sociale media. Ze zou te weinig deskundig zijn. ,,Natuurlijk laten die reacties mij niet onberoerd. Ik ging die negatieve reacties op twitter ook de hele tijd bijhouden. Dat was een periode heel vervelend. Ik had dit nog nooit meegemaakt als presentator.”

Alles wat de EO-presentatrice de afgelopen jaren deed, veranderde in goud. Ze ontving veel lof voor kinderprogramma’s als Anti-pest club en Hallo, ik heb kanker en de podcast Willen jullie geen kinderen waarin ze openlijk sprak over haar vruchtbaarheidsproblemen en het traject in de fertiliteitskliniek. Voor Hallo ik heb kanker kreeg het programma afgelopen najaar een Televizier-Ster. Bij Blauw bloed ontving ze voor het eerst kritiek van buitenaf. ,,Dat was ook leerzaam. En gelukkig kon ik het redelijk snel naast me neerleggen. Je moet je altijd realiseren dat maar een handjevol kijkers op Twitter zit. Er waren ook kijkers die het programma aanschreven met de boodschap: ‘wat fijn, een verfrissend, nieuw gezicht’.”

Geen falen

De presentatrice herkent zich overigens maar ten dele in de kritiek, die geen rol heeft gespeeld in haar besluit om te stoppen. ,,Ik stond altijd goed voorbereid aan de desk, maar als je het programma echt goed wilt doen moet je eigenlijk de hele week met de royals bezig zijn. Die tijd heb ik niet vanwege mijn andere programma's als Zing en Handen aan de couveuse. En heel eerlijk: ik mis ook de echte interesse en passie. Ik zou eigenlijk vanuit mijn tenen geboeid moeten zijn voor al het royalnieuws, maar dat was niet zo.”

Haar vertrek voelt niet als falen, benadrukt ze. ,,Als ik de tijd terug kon draaien en weer gevraagd zou worden, zou ik opnieuw ‘ja’ zeggen. Het was geen mislukking, maar ook geen honderd procent match.”

Ze heeft vertrouwen in haar opvolger. ,,Tirza heeft mij een paar keer vervangen. Als ik haar thuis vanaf de bank zag, dacht ik: dit past zoveel beter. Zij is een grotere royalfan dan ik. En dat willen de fans van Blauw bloed ook liever zien, denk ik.” Zwart sluit niet uit dat ze ooit nog eens opduikt in Blauw bloed, bijvoorbeeld voor een speciale uitzending of als vervanger van een collega.

