Annemieke kon geschiedenis schrijven, maar ziet miljoenenbedrag toch aan zich voorbijgaan

MiljoenenjachtDe spanning was vanavond om te snijden in een gloednieuwe aflevering van het SBS6-programma Miljoenenjacht . Annemieke uit Middelharnis speelde vrijwel alle lage koffers weg in de eerste paar rondes, waardoor een ontzettend hoog bod van de bank op de loer lag. Maar net toen Annemieke nog een keer de uitdaging aanging, zag ze de hoge bedragen uit het rijtje vallen. En dus werd het eerdere bod van de bank gehalveerd.

Annemieke stond er vanavond nuchter bij. Ze koos koffer nummer zeven, gewoon omdat het kon, en bekende best wel een beetje van gokken te houden. Wensen hadden zij en haar partner Remco ook: voor langere tijd een grote reis door Azië maken, en als het budget het toelaat zou een vakantiehuisje aan zee ook meer dan welkom zijn. Met die dromen in haar achterhoofd, begon de operatieassistente vol goede moed aan het spel met Linda de Mol.



Annemieke ging redelijk van start: de eerste twee koffertjes die ze wegspeelde bevatten 20 en 2500 euro. Daarna werd het al gauw spannend: het derde bedrag dat eruit vloog was de 300.000 euro en daarna moest ook de 100.000 euro eraan geloven. ,,Dat zijn er iets te veel uit de rechterkolom, naar mijn zin”, reageerde De Mol na afloop van de eerste ronde. De bank begon met een voorzichtig openingsbod: 49.000 euro. Daar ging Annemieke niet mee akkoord en dus besloot ze door te spelen.



De tweede ronde verliep een heel stuk beter. Annemieke kreeg het voor elkaar om maar liefst vijf lage bedragen weg te spelen, tot grote verbazing van Linda de Mol; zij kon haar enthousiasme nauwelijks bedwingen. Het bod van de bank? 113.000 euro. Dat ging de goede kant op, maar het kon beter, dacht Annemieke. ,,Ik denk dat ik toch nog een rondje speel.”

Ook daarna leek het geluk aan Annemiekes kant te staan. Ze had nog vijf hoge bedragen in de rechterkolom staan, waaronder de vijf en 2,5 miljoen euro. In de linkerkolom stonden nog slechts vier lage bedragen en het bod van de bank schoot daarom flink omhoog.: Annemieke kreeg 239.000 euro voorgeschoteld. En hoewel dat heel verleidelijk klonk, was Linda de Mol niet bepaald te spreken over het bedrag. ,,Dat vind ik nou niet het bod waarop je zegt... het is een heleboel geld, begrijp me niet verkeerd, maar het verschil tussen 239.000 euro en 5 miljoen vind ik groot.” Daar kon Annemiekes partner zich wel in vinden. Hij spoorde haar daarom aan om toch voor de no deal te gaan, waarop Annemieke inderdaad besloot het doosje dicht te klappen.

Geschiedenis schrijven

De keuze om door te spelen betekende een glansronde voor Annemieke. Wéér kreeg ze het voor elkaar om lage bedragen vaarwel te zeggen. ,,Aah! Je gaat zo goed”, riep De Mol het uit toen Annemieke nog steeds alle hoge bedragen in het lijstje had staan. Het bod van de bank steeg daarom flink: 477.000 euro werd er aan Annemieke geboden. Eventjes stonden zowel Annemieke als partner Remco perplex van het hoge bedrag, maar toen was De Mol daar weer om de spanning op te bouwen. Ze moest nog maar twee koffers wegspelen in de volgende ronde. Dat moest toch lukken? ,,Het is lang niet gebeurd dat iemand in dit stadium in het spel nog de drie koffers heeft. Je kan geschiedenis schrijven, Annemieke.”

Die woorden trokken Annemieke over de streep. Vol goede moed liet ze het zoveelste koffertje openen, maar daar bleek de vijf miljoen euro in te zitten. De operatieassistente moest nog een koffer wegspelen, maar het geluk leek plotseling niet meer aan haar kant te staan en dus ging de 2,5 miljoen euro er ook aan. ,,Ongelooflijk... gaat het zo goed de hele tijd”, verzuchtte De Mol.

De keuze om door te spelen werd uiteindelijk pijnlijk afgestraft door de bank: Annemiek kreeg een bod van 259.000 euro aangeboden. Dat was 218.000 euro minder dan het vorige bod. En ondanks dat Annemieke in de volgende ronde nog maar één koffer hoefde weg te spelen, koos ze uiteindelijk eieren voor haar geld. Ze ging akkoord met het bod van de bank en drukte op de rode knop. ,,Sorry dat ik niet dat hele hoge bedrag, waarvan ik droom in dit seizoen, aan je kan geven. Maar ja, 259.000 euro is natuurlijk ook geweldig”, relativeerde De Mol het eerdere verlies.

Desalniettemin waren Annemieke en Remco dolblij met het gewonnen geld. Hun droomreis kan nu in ieder geval eindelijk werkelijkheid worden.

