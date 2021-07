Annemieke Schollaardt: ‘Mensen hebben eindelijk door dat ik niet op de radio zit omdat ik vrouw ben’

Ze kan het niet helpen. Wanneer Annemieke Schollaardt muziek luistert, gaat er een luikje open in haar hoofd. ,,Vol met nerdfeitjes, het stikt ervan.’’ Er popt er een op wanneer ze een explosie hoort in Tragedy van de Bee Gees. Spoiler: het is leadzanger Barry Gibb die zijn handen over de microfoon vouwt. Dat geluid - een paar keer over elkaar gemixt - is dus die iconische explosie. ,,Ik hou ervan’’, zegt Schollaardt, meer tegen zichzelf dan tegen de luisteraar.