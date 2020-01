Anouk (eindelijk) in de clinch met Lil’ Kleine: ‘Je zit toch om een mening te geven hier, of niet?’

Kijkers van The Voice of Holland zaten vanavond op het puntje van hun stoel toen - na weken speculeren - eindelijk de gemoederen hoog opliepen tussen coaches Anouk (44) en Lil’ Kleine (25). Het bleef bij wat gebekvecht, dat naar verluidt uitliep op een aanvaring die vooral achter de schermen hoog is opgelopen.

Tijdens de zogenoemde battles vanavond was het na een kleine drie kwartier aan Ali B’s talenten Dalo, Corleone en Nigel Sean. ,,Dit kan wel eens de meest interessante battle worden van dit seizoen’', sprak de coach nietsvermoedend uit.

Ali doelde op de rap-battle met ‘dikke beats’, die hij voor het trio in gedachten had. Maar de strijd barstte pas echt los, toen de artiesten de ring al hadden verlaten. Anouk vond het maar raar dat Jorik Scholten niet gebruik maakte van zijn ‘steal’, waarmee hij Dalo of Nigel in zijn team kon krijgen.

,,Het verbaast mij wel, dat jij niets zegt. Want zij zijn júist hier omdat jíj hier zit en omdat hij (wijzend naar Ali) hier zit. Niet omdat deze ouwe taart hier zit (wijzend naar zichzelf)’’, riep ze vanaf haar rode stoel naar haar collega. Waarop Lil’ Kleine direct met verbeten blik reageerde: ,,Als je mijn mening wil, zal ik je precies zeggen dat het echt heel slecht was.’’

Na een ‘dan moet je dat zeggen’ van Ali B, vroeg Anouk zich hardop af waarom Lil’ zijn mening niet had gegeven. ,,Ik ben juist heel benieuwd naar wat je ervan vindt, en wat dan precies slecht is. Je zit toch om een mening te geven hier, of niet?’’

Lil’ Kleine: ,,Als ik mijn mening hier ga geven, voor deze kinderen, is het niet heel fijn, is het niet lief, niet aardig.’'

Dat ging er bij Anouk niet in. Zij vindt dat de kandidaten juist aan The Voice deelnemen om te horen hoe ze het doen. ,,Ik heb ook vaak een mening die niet prettig is, maar dat maakt toch niet uit?’' ,,Dat doe ik liever niet’', aldus Jorik. Daarmee was de kous wat betreft de ruzie voor de schermen af.

Sensatie

Het was vanavond Corleone die aan het langste eind trok. Hij had het volgens Ali ‘genaild’ en is door naar de volgende ronde. Sophie Mol, Fatima Zohra, Ayoub Maach, Vivecka, Ravenna-Jade Caupain, Mitch Crown, Kes, Jeremy Garcia, Brugklasbeatz en Dasilvian Bruce zijn ook (nog) onderdeel van team Ali.

Begin november werd bekend dat Anouk en Lil’ Kleine met elkaar in de clinch lagen. De rapper zou Anouk hebben uitgescholden. ,,Mijn god, wat een sensatie’’, zei ze later. Toen Scholten door 538 naar de ruzie werd gevraagd, zei hij: ,,Gevochten is niet waar. Ik wil me vooral focussen op The Voice. Ik ben niet uit op ruzie. De media heeft zich genoeg geuit, Anouk heeft zich genoeg geuit. Als ze maar weten dat ik niet voor de ruzie kom en gewoon voor The Voice! En we maken het met zijn allen af met veel plezier!’'

RTL liet gisteren weten dat de zender de komende weken beslist of het volgend jaar doorgaat met coaches Waylon, Ali B, Anouk en Lil’ Kleine. De liveshows beginnen op 7 februari. De verwachting is dat alle coaches daar bij zijn. Anouk stelde al eerder op haar Instagram: ,,Ik zit gewoon in die stoel hoor bij de liveshows, no worries.’’