Anouk en VanVelzen treden met straatmuzikanten op voor het Rode Kruis

ONZEKER IN 2020 James Bond lijkt een zekerheid­je voor 2020, maar waar blijft die muziek van Adele en ABBA?

2 januari Het Songfestival is in Rotterdam, Boer zoekt Vrouw keert terug op tv en de Top 2000 sluit ook 2020 weer af. Maar wat weten we eigenlijk nog niet over het nieuwe jaar?