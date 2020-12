Anouk ergert zich kapot aan kandidaat én Jan Smit: ‘Hou je bek man!’

De blind audition van de 33-jarige Brenda van Aarsen begon bijzonder rooskleurig. Ze had amper een woord van There must be an angel gezongen, of coaches Waylon en Jan Smit draaiden al enthousiast hun rode stoel. Ze schoot volgens hen daarna weliswaar alle kanten op met haar vertolking, maar een ‘dikke negen’ was het optreden volgens Jan wel waard.



Daar dacht Anouk, die aan het eind van het lied als enige niet had gedraaid, heel anders over. ,,Ik vond het heel vermoeiend klinken allemaal’’, verzuchtte ze alsof ze zich al minutenlang had zitten opvreten. ,,Je kunt technisch wel zo veel in huis hebben, want dat wilde je dus allemaal laten zien... Qua techniek denk je: dát kan ze, en dát kan ze, en dát. Maar het deed me geen ene bal. En dan sla je toch echt de plank flink mis.’’



Brenda vroeg Anouk, vanwege de coronacrisis en haar astma niet lijfelijk aanwezig in de studio, of ze haar vocale capriolen wel begreep vanuit de wens om zoveel mogelijk van zichzelf te laten zien. ,,Nee, ik begrijp er helemaal geen flikker van, serieus’’, antwoordde ze. ,,Nee, totaal niet. Je hebt de verkeerde keuze gemaakt. Die technieken heb je allemaal, maar je hoeft ze niet alle 40 in één liedje te pleuren.’’