Anouk kraakt eigen muziek af en Anna Nooshin showt strakke buik

Linda de Mol als tiener aangerand: 'Hij rukte mijn blouse kapot'

18:10 Linda de Mol (53) is tijdens haar tienertijd aangerand en deed daarvan aangifte. De RTL-coryfee vertelt dat in een openhartige column in haar blad LINDA, dat woensdag verschijnt. De Mol was 15 jaar oud toen ze in de brandgang naast haar huis door ‘iemand’ die tegen de schutting gedrukt stond, werd vastgepakt.