Anouk Maas in Best of Broadway door fysieke problemen Pia Douwes

Musicalster Pia Douwes is voorlopig niet te zien in de concertproductie Best of Broadway . Douwes kampt met fysieke problemen, waardoor ze niet in staat is om op te treden. Anouk Maas vervangt haar, maakt Royal Promotions vandaag bekend.

Douwes (54) laat in een verklaring weten de situatie ‘ontzettend vervelend’ te vinden. ,,Maar sinds het overlijden van mijn vader kan ik even niet de kwaliteit leveren die men van mij gewend is’’. De bedoeling is dat Pia, die in maart afscheid moest nemen van haar vader Evert, zich op een later moment alsnog bij het gezelschap voegt.

Tot die tijd neemt Anouk Maas, die tijdelijk niet te zien is als Zoë Xander in de soap Goede Tijden Slechte Tijden, het over. Ze nam ook vele hoofdrollen in musicals op zich, als Annie, Fame, The Sound of Music, Hairspray, Flashdance, Beauty & The Beast en Hair.

In de concertshow Best of Broadway staan Willemijn Verkaik, Freek Bartels, Stanley Burleson, Tessa Sunniva van Tol naast Maas op het podium en nemen, samen met een liveband, het publiek mee op een reis langs de mooiste shows van Broadway.

De show is in mei en juni in verschillende Nederlandse theaters te zien en gaat op 20 mei 2019 in Koninklijk Theater Carré Amsterdam in première.