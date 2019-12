Anouk reageert op ruzie met Lil’ Kleine: Wat een sensatie

Begin november werd bekend dat Anouk en Lil’ Kleine met elkaar in de clinch lagen. Wat er precies was gebeurd werd in het midden gelaten, maar RTL kon de ruzie tussen de twee coaches in ieder geval wel bevestigen. Volgens bronnen zou de 25-jarige rapper Anouk voor van alles hebben uitgemaakt. Daar gaat Anouk op geheel eigen wijze op in. ‘Mijn god, wat een sensatie. Dat ik word uitgemaakt voor kankerhoer en dat ik de vinkentering kan krijgen is allemaal niet zo schokkend en belangrijk, vind ik. I’ve been called worse.’



Dat de twee niet meer samen in één studio kunnen zijn, verwijst Anouk ook naar het rijk der fabelen. ‘Ik zit gewoon in die stoel hoor bij de liveshows, no worries', aldus Anouk, die het nu inmiddels wel zat is dat de ruzie tussen haar en Lil’ Kleine zo wordt uitgemolken. ‘Is voor niemand leuk', is de rockchick van mening.



Tot nu toe is nog steeds niet bekend waar de ruzie tussen de twee artiesten precies over ging. Dat wordt 10 januari pas duidelijk: dan zijn de bekvechtende coaches te zien in een nieuwe aflevering van The Voice of Holland.