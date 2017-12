Anouk stuurt twee eigen The Voice-deelnemers weg wegens wanprestatie

Het is de eerste keer in de geschiedenis van The Voice of Holland dat een coach in één klap twee pupillen naar huis stuurt. Anouk bleek behoorlijk onder de indruk van de vocale prestaties van Nikita maar vond haar podiumpresentatie niet goed genoeg. Datzelfde geluid liet ze horen over Nina die Anouks gepeperde kritiek met een bleek gezicht aanhoorde. Anouk over de twee nachtegaaltjes: ,,Als ze mijn adviezen nu nog niet oppikken, doen ze het volgende week ook niet. Dus stuur ik ze allebei naar huis.''



Nadat de twee door Anouk weg waren gestuurd, kregen de andere coaches nog de kans om Nina of Nikita aan hun team toe te voegen. Uiteindelijk koos Waylon voor Nikita vanwege een 'engelachtige noot' die ze tijdens het zingen van Symphony had geraakt. ,,Het was of een zijden deken over me viel'', aldus Waylon. Op sociale media werd verdeeld gereageerd op de actie van Anouk. Dat ze twee zangeressen wegstuurde werd vergeleken met Gordon die gisteren niet kon kiezen uit twee potentiële bruidegommen.