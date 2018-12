Anouk trakteert fans op ‘anders dan gemiddelde’ kerstlied

De Haagse zangeres deelt het nieuwe lied op Instagram met al haar fans. ,,Bij deze wil ik jullie alvast een hele fijne kerst toewensen. Het is pas over een paar dagen, maar waarschijnlijk post ik niet zoveel meer dus ga ik het nu even doen, nu ik het huis voor mezelf heb.”



Het is voor Anouk de eerste keer dat ze met een kerstnummer komt. ,,Iets anders dan het gemiddelde kerstnummer, maar het is ook nergens te verkrijgen. Ik dacht gewoon: leuk", zo verklaart ze haar actie.



In het lied zingt Anouk over iemand die haar haat. Ze heeft er verdriet van en snapt niet waaraan ze dat heeft verdiend. ,,Why do you hate me, it's christmas", zingt ze onder meer. ,,Why do you hate me so much, what did I do to deserve all of this?”



Fans van de zangeres zijn door het dolle heen en hopen dat ze het nummer echt gaat uitbrengen. ‘Mooie tekst en erg goed geschreven', reageert iemand onder de video. Een ander: ‘Deze woorden zeggen veel. Breng het nummer maar uit mop.’