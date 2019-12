Anti-climax in finale Expeditie Robinson: De eindstrijd voelde amateuristisch aan

interview Televisie­kok Hugo Kennis wint Expeditie Robinson: ‘Ik stierf duizend doden’

15 december Hugo Kennis (33) is winnaar geworden van de twintigste editie van Expeditie Robinson. De televisiekok toonde zich in een historische finale, over twee dagen, de sterkste. De finale werd vanavond live uitgezonden vanuit de Werkspoorkathedraal in Utrecht.