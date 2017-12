Anti-haatactivist Famke Louise schaamt zich voor treitervideo: 'Domme fout'

De vlogster uit Almere, zelf dagelijks slachtoffer van snoeiharde online pesterijen, werd afgelopen week groots gelanceerd als het gezicht van de #hatersgonnalove-campagne. Samen met telecombedrijf Tele2 roept Famke Louise mensen op om 'haat te bestrijden met liefde'. Talloze twitteraars en instagrammers konden hun ogen dan ook niet geloven toen bleek dat de rapper zelf ook heeft gepest.



Het bewuste filmpje verscheen een jaar geleden op Twitter, maar ging de afgelopen dagen opnieuw rond en is inmiddels ruim 83.000 keer bekeken. ,,Het is alles behalve netjes!'', reageert Famke Louise tegenover haar 332.000 volgers op Instagram. ,,Het meisje in dit filmpje is een jong en vooral erg onzeker meisje, dat niet goed besefte wat ik aan het doen was.''



De Vroom-rapper beseft dat ze haar actie niet kan terugdraaien, maar wil voortaan het goede voorbeeld geven. ,,Ik ga me er niet van af maken met een stom excuus'', schrijft ze, om vervolgens toch haar verontschuldigingen aan te bieden. ,,En ook al is het filmpje oud, ik wil bij deze aan iedereen - vooral het meisje die ik hier mee gekwetst heb - mijn excuses aanbieden.'' Famke Louise hoopt dat haar fans leren van haar 'domme fouten'. ,,Zorg goed voor elkaar!''