Antje Monteiro deelt levensverhaal in eerste boek

Monteiro, bekend van musicals als We will Rock You en Mamma Mia, werd door haar zakelijk mentor gevraagd om een boek over haar leven te schrijven nadat ze haar verhaal deelde op een positiviteitsdag voor 82 secretaresses uit de top van het zakenleven. Monteiro besluit op dat verzoek in te gaan en geeft daarmee de lezers van het boek een intiem kijkje in haar leven, waarin ze onder meer over de dood van haar zus schrijft, maar ook over hoe tegenslag je geluk niet in de weg hoeft te staan.



‘Iedereen is op zijn of haar manier wel op zoek naar geluk en naar een succesvol leven. Naar innerlijke rust, kracht en inzicht. Ik merk dat mijn bijzondere ervaringen en mijn kijk op het leven mensen inspiratie bieden, ze helpt en steun geeft. Ik draag graag mijn kennis over om mensen te motiveren en blij te maken’, aldus de 51-jarige Monteiro.