Antoinette Hertsenberg over Radar: ‘Ik wil mijn nagels in onderwerpen zetten’

Disney+ ziet voor het eerst aantal abonnees afnemen, moederbe­drijf schrapt 7000 banen

Streamingdienst Disney+ heeft voor het eerst het aantal abonnees zien afnemen. Wereldwijd haakten 2,4 miljoen abonnees af, vooral als gevolg van prijsverhogingen. Daarmee is het klantenbestand gedaald tot 161,8 miljoen kijkers in 108 landen. De sterke afname is volgens marktkenners een tegenvaller.

9 februari