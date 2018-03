Antwerpse tram met fans Gers Pardoel mikpunt van vandalen

,,Na twee haltes klonken er plotseling enkele harde knallen. Bambambam..bam! Ik viel van de schrik op de grond. Andere mensen doken weg op hun zitplaats. Vlak boven ons hoofd zaten barsten in de grote zijruiten van de tram. Drie ramen waren gebarsten rond een soort kogelgat. De kogels zelf waren niet naar binnen gevlogen”, verklaarde een geschrokken Gers Pardoel-fan uit West-Vlaanderen tegenover Het Laatste Nieuws. ,,Ik voelde direct aan mijn hoofd en hals of ergens bloed zat. Dat was niet het geval. Niemand was blijkbaar gewond geraakt.”