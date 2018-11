Apeldoorner Waylon over kersvers gezin: Dit is alles waar ik van gedroomd heb

Zijn vriendin en pasgeboren dochter mogen bij de shows niet ontbreken, vindt Waylon. ,,Alles is geregeld, ze krijgen een mooie ruimte backstage.’’ Het kindje werd zaterdag geboren. ,,We zijn nu een weekje een gezin. We hebben veel met elkaar geknuffeld’’, vertelt de 38-jarige vader over de kraamtijd thuis.



,,Dit was mijn grote wens, onze grote wens. Ik wilde dit al een aantal jaar. Bibi en Teddy zijn mijn basis. Dit is alles waar ik van gedroomd heb. Mensen vragen me weleens naar mijn ambities. Ja, grote concerten geven en wereldberoemd worden. Maar om een kindje op te voeden, moet ik nu een ander talent aanboren. Wie ben je en wat heb je te geven aan iemand? Die verantwoordelijkheid gaan we samen aan.’’

Rijkdom

Het gaat heel goed met Teddy en Bibi en ook de bevalling ging naar wens, vertelt Waylon. ,,Teddy biedt ons een rijkdom waar we alleen maar van konden dromen. De bevalling is goed gegaan, zonder complicaties. Eigenlijk zoals je zou willen dat het zou gaan.’’



Tot opluchting van Waylon werd Teddy een week voor de uitgerekende datum geboren, waardoor haar komst niet samenviel met de concertreeks. ,,Gelukkig kwam de baby een weekje vroeger, zodat ik daar in de aanloop naar de Ahoy-concerten totaal geen stress over had. Een baby kun je niet plannen en deze Top 1000-concerten had ik al een jaar geleden aangekondigd. We zeiden tegen elkaar: we zien wel wat het wordt. Als het zo is, is het zo.’’

Vonk

Bibi stond tijdens de vorige editie nog op het podium met Waylon. De vonk was toen net tussen hen overgeslagen. Ze leerden elkaar kennen in 2017 tijdens het tweede seizoen van It Takes 2.



Waylon is de komende tijd druk als jurylid van The Voice of Holland en loopt zich warm voor een nieuwe theatertournee waarmee hij viert dat hij al tien jaar als artiest succes heeft. ,,Maar daarnaast wordt het de komende tijd een heleboel Teddy.’’