Arcade van Duncan Laurence doorbreekt grens van één miljard streams op Spotify

Duncan Laurence heeft een bijzondere mijlpaal behaald op Spotify. Zijn winnende songfestivalhit Arcade uit 2019 is sinds dinsdag liefst 1 miljard keer beluisterd en treedt daarmee officieel toe tot de zogeheten Billions Club van de populaire streamingdienst. ‘Ik had het nooit durven dromen, maar het is echt waar’, schrijft hij in een reactie.

Laurence (29) is de derde Nederlandse artiest die een hit met een miljard streams op zijn naam heeft staan. Alleen dj’s Martin Garrix en Tiësto, beiden met een wereldwijde aanhang, gingen hem voor. Dat Laurence, een relatief kleine naam in het buitenland, hetzelfde presteert, maakt het extra bijzonder.

Arcade, het eerste songfestivalnummer dat de grens van een miljard Spotify-streams bereikt, was in eerste instantie een kleine Europese hit in 2019. Twee jaar later kreeg het lied een tweede leven dankzij de app TikTok, waar veel gebruikers Laurence’ nummer onder een video monteerden. Daarna werd Arcade niet alleen in Europa maar ook in Noord- en Zuid-Amerika en Azië een hit. Het nummer Arcade is op alle platforms samen nu al tussen 2,5 en 3 miljard keer gestreamd.

‘In arm knijpen’

‘Vanochtend moest ik even in mijn arm knijpen om te zien of ik toch echt niet in een jarenlange droom was beland. Maar nee... er gebeurde niets. Ik heb minuten lang naar mijn scherm gestaard, met daarop een getal waarvan ik nooit dacht dat ik het in een adem met mijn muziek zou kunnen noemen’, zegt Laurence. ‘Wanneer ik voorstel dat er 1 miljard keer op ‘play’ is gedrukt om Arcade af te spelen op Spotify, tolt het in mijn hoofd.’

Hij is dankbaar dat zijn lied nu officieel bij de zogeheten Billions Club van Spotify hoort. ‘Een lied gebaseerd op verlies: het gebroken hart van iemand van wie ik zielsveel hield en die te vroeg deze aarde heeft moeten verlaten. Ik heb altijd sterk geloofd dat haar energie in Arcade is gekropen. Dat ze doorleeft in de melodieën, akkoorden en woorden.’

Heelal

Laurence is veel mensen dankbaar, maar met name de overige drie liedschrijvers, Wouter Hardy, Joel Sjöö en Will Knox, en zijn songfestivalmentor Ilse DeLange. ‘Ik wil veel mensen bedanken voor dit waanzinnige succes, maar een paar mensen in het bijzonder: Wouter Hardy voor je prachtige onaardse productie. Ilse DeLange voor het creëren van een kans en het nemen van een risico, maar bovenal voor alles wat ik van je heb mogen leren in het proces. Joel Sjöö, voor het laten zien dat je in popmuziek zoveel ziel en zaligheid kunt stoppen. Will Knox, voor je adviezen en je onuitputtelijke talent om zelfs van mijn meest vage ideeën samen prachtige poëzie te creëren.’

‘En bovenal wil ik mijn fans bedanken voor het luisteren naar mijn muziek. Jullie betekenen de wereld, de maan en het hele heelal voor me’, stelt Laurence. ‘Arcade was voor mij het einde van het zoeken naar woorden om een pijnlijk verlies eindelijk een plek te kunnen geven. En het begin van alles van wie ik nu ben.’

The Weeknd

In totaal telde de Billions Club van Spotify tot afgelopen weekeinde pas 459 liedjes. Blinding Lights van The Weeknd is het meest beluisterd. Het nummer heeft inmiddels ruim 3,7 miljard streams te pakken. Shape of You van Ed Sheeran (3,57 miljard) en Someone You Love van Lewis Capaldi (2,9 miljard) complementeren de top drie.

De Nederlandse inbreng bleef tot nu toe beperkt tot drie liedjes: In The Name of Love, dat Martin Garrix maakte met Bebe Rexha, staat op ruim 1,3 miljard streams en Scared to Be Lonely, een samenwerking tussen Garrix en Dua Lipa, op ruim 1,1 miljard. Tiësto behaalde de mijlpaal met het nummer The Business (bijna 1,07 miljard).

Link naar instagram post Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.