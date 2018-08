Aretha's legendarische optreden in Concertgebouw op televisie

De Queen of Soul overleed gisteren op 76-jarige leeftijd. Vijftig jaar geleden gaf Franklin een bijzonder optreden in het Amsterdamse Concertgebouw, dat wel legendarisch wordt genoemd. Het was de eerste en enige keer dat ze optrad in Nederland. Het was ook het Europese debuut van de zangeres, die het publiek verpletterd achterliet.