Ariana Grande deelt eerste kiekjes van bruiloft

Bijna twee weken geleden werd bekend dat Grande in het huwelijksbootje is gestapt met Dalton Gomez. Volgens de woordvoerder was het een kleinschalige huwelijksceremonie. ,,Het was klein en intiem. De ruimte was gevuld met blijdschap en liefde. Het stel en hun families kunnen hun geluk niet op.”



Foto's bleven dus uit, maar vandaag besloot Grande dan toch enkele momenten van de speciale dag te delen. Ze is onder meer te zien in een witte bruidsjurk met open rug van Vera Wang. Ook zijn er kiekjes waarop de God is a woman-zangeres onder handen wordt genomen door een team van visagisten en stylisten.